Sport live im TV am 7. November 2018 : TV-Planer: Damen-Volleyball live - Schwerin gegen Münster

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Mittwoch, 7. November 2018.

von Christopher Bredow

07. November 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Mittwoch, 7. November 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Damen-Volleyball live im TV und Live-Stream: Schwerin - Münster live

Auf Sport1 läuft am Mittwoch Damen-Volleyball live im TV und Livestream. Ab 18.20 Uhr kann das Bundesligaspiel des SSC Palmberg Schwerin gegen USC Münster live mitverfolgt werden. Am Abend ist auf Sport1 dann ab 20.45 Uhr der Fantalk zur Champions League live im Free-TV zu sehen. Auf der Internetseite von Sport1 kann ein kostenloser Stream abgerufen werden.

So sehen Sie die Champions League mit FC Bayern München gegen AEK Athen live im TV und Live-Stream.



Der Bezahlsender Sky überträgt derweil alle Spiele in der Champions League live im TV und Livestream in der Konferenz. Am Mittwoch werden ab 18.50 und 20.50 Uhr alle parallel stattfindenden Spiele live in der Konferenz auf dem Sender "Sky Sport 1" gezeigt. Auf "Sky Sport 2" läuft ab 20.50 Uhr das Einzelspiel des FC Bayern München gegen AEK Athen live im TV. Über die Streaming-App "Sky Go" können Sky-Kunden die Champions League live im Stream sehen. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Mittwoch, 7. November 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Sport1, 18.20 Uhr: "Damen-Volleyball live: VBL mit SSC Palmberg Schwerin gegen USC Münster live"

18.20 Uhr: "Damen-Volleyball live: VBL mit SSC Palmberg Schwerin gegen USC Münster live" Sky Sport 1, 18.50 und 20.50 Uhr: "Champions League live: Spiele am Mittwoch in der Konferenz live (Gruppenphase)"

18.50 und 20.50 Uhr: "Champions League live: Spiele am Mittwoch in der Konferenz live (Gruppenphase)" Sport1, 20.45 Uhr: "Fußball-Talk: Fantalk zur Champions League live"

20.45 Uhr: "Fußball-Talk: Fantalk zur Champions League live" Sky Sport 2, 20.50 Uhr: "Champions League live: FC Bayern München gegen AEK Athen live (Gruppenphase)"