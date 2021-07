Sommerspiele in Tokio : Dagmar Freitag: Olympia in der Pandemie nicht verantwortbar

SPD-Sportpolitikerin Dagmar Freitag sieht die Olympischen Spiele in Tokio mitten in der Corona-Pandemie kritisch.

Shinjuku City | „Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust“, sagte die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag im Inforadio des rbb. Zwar könne sie die Sportlerinnen und Sportler verstehen, an den Spielen teilzunehmen. Aber wenn sie sehe, was gesundheitlich auf der Welt los sei, müsse sie sagen, „eine Veranstaltung, zu der fast 100.000 Menschen aus fünf Kontin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.