American Football : Dach von Saints-Heimstadion in New Orleans fängt Feuer

Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP/dpa

Das Dach der Heimspielstätte der New Orleans Saints hat am Dienstag (Ortszeit) Feuer gefangen.

New Orleans | Ein Mann wurde nach Angaben von US-Medien verletzt und kam mit leichten Verbrennungen ins Krankenhaus. Ursache für den Brand war offenbar ein Hochdruckreiniger, der in Flammen aufging. Das Dach des Superdomes in New Orleans sollte vor einem bevorstehenden neuen Anstrich gereinigt werden. Der Schaden wirkte auf Fotos überschaubar. Die Betreiber gehe...

