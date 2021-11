Trotz Corona-Krise : DFB macht 2020 zwei Millionen Euro Gewinn

Der Deutsche Fußball-Bund hat trotz der Corona-Krise das Geschäftsjahr 2020 mit einem Gewinn von zwei Millionen Euro abgeschlossen, gaben DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge und Finanz-Direktor Markus Holzherr bei einer Videoschalte in Frankfurt/Main bekannt.

Frankfurt am Main | Der Verband weist demnach bei einem Ertrag von rund 354 Millionen Euro und einem Aufwand von 352 Millionen Euro ein Jahresergebnis in Höhe von 2,035 Millionen nach Steuern auf. „Das Ergebnis ist Folge großer Anstrengungen aller Beteiligten im DFB in coronabedingt außergewöhnlichen und schwierigen Zeiten“, betonte Osnabrügge und verwies auf die Unte...

