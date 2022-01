Vor EM-Spiel gegen Polen : Corona-Schock für deutsche Handballer – Sieben Spieler fehlen

Jetzt hat es die deutschen Handballer richtig schwer erwischt. Fünf weitere Spieler werden positiv getestet, insgesamt gibt es bei der EM im DHB-Team schon sieben Corona-Fälle für die Partie gegen Polen.

Bratislava | Der Corona-Schock ereilte die deutschen Handballer nicht einmal 24 Stunden vor dem EM-Gruppenfinale gegen Polen. Gleich fünf weitere Spieler wurden am Montag positiv auf das Coronavirus getestet und mussten sich im Teamhotel in Bratislava umgehend in Isolation begeben. Bundestrainer Alfred Gislason steht damit vorerst nur ein Rumpfkader von elf gesund...

