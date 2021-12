NFL : Corona-Liste in der NFL bricht Tagesrekord

Die NFL hat am Montag 36 Football-Profis auf die Coronaliste gesetzt.

New York | Das geht aus einem Bericht auf der NFL-Homepage hervor. Informationen von ESPN zufolge wurde nach dem Bericht ein weiterer Profi positiv getestet, so dass insgesamt 37 Spieler binnen einen Tages auf die Liste gesetzt wurden. Es ist der Höchstwert seit Erfassung der Coronatests in der National Football League, der bisherige Rekord von 24 Spielern st...

