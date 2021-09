Olympia-Sechster : Conrad Scheibner fährt souverän ins Finale der Kanu-WM

Conrad Scheibner hat im Einer-Canadier das Finale der Kanu-Weltmeisterschaft erreicht.

Bagsværd | Zum Auftakt der Titelkämpfe auf dem Bagsvärd See in Kopenhagen wurde der Olympia-Sechste aus Berlin Vorlauf-Zweiter und paddelte mit Rang eins im Halbfinale in den Endlauf, der am Samstag ausgefahren wird. Der für die WM neu besetzte Kajak-Vierer mit den Potsdamern Tamas Grossmann, Max Zaremba und Felix Frank sowie Kostja Stroinski aus Berlin verpa...

