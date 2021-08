Spitzenfunktionär : Coe: Klimawandel wird Wettkampfkalender verändern

Der Klimawandel und hohe Temperaturen werden nach Ansicht von Leichtathletik-Spitzenfunktionär Sebastian Coe den internationalen Wettkampfkalender verändern.

Shinjuku City | „Die Realität ist, dass wir in Zukunft alle mit dieser Herausforderung konfrontiert sind“, sagte der 64 Jahre alte Präsident von World Athletics, der auch Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees ist, am Schlusstag der Spiele von Tokio. „Wir könnten mit den gleichen Temperaturen schon in Paris 2024 konfrontiert werden“, warnte der Brite. D...

