Olympia : Canadier Brendel muss ums Halbfinale bangen

Sebastian Brendel aus Potsdam hat den direkten Einzug ins olympische Halbfinale knapp verpasst und muss nun den Umweg über das Viertelfinale nehmen.

Koto City | Der dreimalige Kanu-Olympiasieger, der zuvor in Tokio im Zweier-Canadier mit Tim Hecker Bronze holte, wurde in seinem Vorlauf von den Mitfavoriten Martin Fuksa aus Tschechien und Balazs Adolf aus Ungarn knapp geschlagen und landete nach 1000 Metern auf Rang drei. Der 33 Jahre alte Vorzeigepaddler könnte - Finalteilnahme vorausgesetzt - an diesem Sa...

