Polen-Rundfahrt : Burghardt: mehrfacher Bruch des rechten Handgelenks

Radprofi Marcus Burghardt muss sich nach seinem Sturz bei der Polen-Rundfahrt und einer ersten Operation vor Ort einem weiteren Eingriff in Hamburg unterziehen, kündigte der 38-Jährige via Twitter an.

Chelm, Polen | Burghardt erlitt bei einem Sturz auf der Auftaktetappe über 216 Kilometern von Lublin nach Chelm einen mehrfachen Bruch des rechten Handgelenks, das zudem auch noch ausgerenkt war. Das Fahrer vom deutschen Team Bora-hansgrohe twitterte ein Foto, das ihn im Krankenbett zeigt. Der rechte Unterarm in Gips, der linke Daumen nach oben. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.