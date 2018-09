Sport live im TV am 25. September 2018 : TV-Planer: Bundesliga live - Spiele am Dienstag

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Dienstag, 25. September 2018.

von Christopher Bredow

25. September 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Dienstag, 25. September 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Bundesliga live im TV und Live-Stream: Spiele am Dienstag live

Eurosport überträgt am Dienstag Radsport mit der Straßen-WM live im TV und Livestream. Ab 10 Uhr ist das Zeitfahren der Junioren live zu sehen und ab 14.30 Uhr wird das Zeitfahren der Elite Damen live übertragen. Auf der Internetseite von Eurosport gibt es die Straßen-WM live im Stream zu sehen.

Am Dienstag wird in der 1. und 2. Bundesliga der erste Teil der englischen Woche ausgetragen. Ab 18.30 Uhr zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Bundesliga live im TV und Livestream auf dem kostenpflichtigen Portal "Sky Go". Während auf Sky Sport News HD und auf Sport1 ab 22.15 Uhr die Highlights der 2. Bundesliga im Free-TV zu sehen sind, zeigt die ARD-Sportschau ab 22.45 Uhr die Zusammenfassungen der 1. Bundesliga im Free-TV. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Dienstag, 25. September 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 10 und 14.30 Uhr: "Radsport live: Straßen-WM live - Zeitfahren der Junioren und Elite Damen"

10 und 14.30 Uhr: "Radsport live: Straßen-WM live - Zeitfahren der Junioren und Elite Damen" Sky Bundesliga, ab 18.30 Uhr: "Bundesliga live: Die Spiele am Dienstag"

ab 18.30 Uhr: "Bundesliga live: Die Spiele am Dienstag" Sky Sport News HD/Sport1, 22.15 Uhr: "2. Bundesliga: Zusammenfassungen des 7. Spieltags"

22.15 Uhr: "2. Bundesliga: Zusammenfassungen des 7. Spieltags" ARD, 22.45 Uhr: "1. Bundesliga: Zusammenfassungen des 5. Spieltags"