Leichtathletik : Britischer Sprinter Ujah bestreitet Doping

Der britische Sprinter Chijindu Ujah, der bei den Olympischen Spielen in Tokio mit der 4x100-Meter-Staffel Silber gewann, hat entrüstet auf den Dopingverdacht gegen ihn reagiert und alle Vorwürfe zurückgewiesen.

London | „Um das absolut klarzustellen, ich bin kein Betrüger“, wird der 27-Jährige am Samstag in einem Statement von der Nachrichtenagentur PA zitiert. Er sei „geschockt und am Boden zerstört“, sagte Staffel-Startläufer Ujah und betonte: „Ich habe niemals und würde niemals wissentlich eine verbotene Substanz nehmen.“ Ujah wurde wegen des Dopingverdachts vo...

