Schluss mit 30 : Britische Tennisspielerin Konta beendet Karriere

Die dreimalige Grand-Slam-Halbfinalistin Johanna Konta hat ihre Tennis-Karriere beendet.

Saint Petersburg | Das kündigte die 30 Jahre alte Britin bei Twitter an. „Ich habe meine Träume gelebt“, schrieb die frühere Weltranglisten-Vierte. Konta erreichte bei den Australian Open 2016, in Wimbledon 2017 und bei den French Open 2019 die Runde der besten Vier. Ihre letzte Partie bestritt die viermalige Turniersiegerin bei ihrem Erstrunden-Aus im August in Cinc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.