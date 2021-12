IOC-Chef : Boykott und Peng Shuai: Bach beharrt auf sanftem China-Kurs

Der diplomatische Boykott der USA ist ein weiterer Schlag für die Olympia-Macher. IOC-Präsident Bach will sich auch vom Wirbel um Tennisspielerin Peng Shuai nicht von seiner Linie abbringen lassen.

Lausanne | So kurz vor den konfliktbeladenen Winterspielen von Peking lässt sich Thomas Bach auch vom Fall Peng Shuai nicht mehr beirren. Inmitten der Debatten um den diplomatischen Olympia-Boykott der USA wegen Chinas Menschenrechtsverletzungen will der IOC-Chef trotz aller Kritik am sanften Kurs gegenüber dem Spiele-Gastgeber festhalten. „Aus unserer Sicht ...

