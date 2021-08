Beachvolleyball-EM : Borger/Sude und Laboureur/Tillmann im Achtelfinale

Die deutschen Beach-Duos Karla Borger/Julia Sude und Chantal Laboureur/Cinja Tillmann haben bei der Beachvolleyball-EM mit zwei Siegen auf direktem Weg das Achtelfinale erreicht.

Wien | Borger/Sude haben ihren Olympia-Frust gut verkraftet und setzten sich nach dem enttäuschenden Abschneiden mit dem Gruppen-Aus in Tokio am Mittwochnachmittag in Wien mit 21:17, 17:21, 15:8 gegen die Tschechinnen Barbora Hermannova und Marie-Sara Stochlova durch. Zuvor hatten sie bereits die Spanierinnen Daniela Alvarez Mendoza und Angela Lobato Herrero...

