Nach heftigen Unwettern : Bob- und Rodelbahn Königssee schwer zerstört

Die Bob- und Rodelbahn am Königssee ist durch das schwere Unwetter in der Nacht zerstört worden.

Schönau am Königssee | Thomas Schwab, Generalsekretär des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD), sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Schaden gehe in die Millionen. „An einen Bahnbetrieb in diesem Winter ist nicht zu denken. Wir hoffen, dass wir die Bahn bis Oktober 2022 wieder hinbekommen“, sagte Schwab. Der Zugang sei derzeit beschwerlich, für die Aufräumun...

