Sport live im TV am 15. Dezember 2018 : TV-Planer: Biathlon live - Verfolgung in Hochfilzen

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 15. Dezember 2018.

von Sportredaktion

15. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Samstag, 15. Dezember 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Biathlon live im TV und Live-Stream: Verfolgung in Hochfilzen live

Im ZDF und auf Eurosport läuft am Samstag Biathlon live im TV und Livestream. Beim Weltcup in Hochfilzen finden die Verfolgungen der Damen (11.15 Uhr) und der Herren (14.30 Uhr) statt. Außerdem zeigen die beiden Sender ab 15.55 Uhr Skispringen live im Free-TV und Live-Stream. Dann ist das Einzelspringen in Engelberg live zu sehen. Kostenlose Streams gibt es in der ZDF-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport.

Die dritten Programme der ARD übertragen am Samstag drei Spiele aus der 3. Liga live im TV und Live-Stream. Ab 14 Uhr zeigt der NDR das Spiel des SV Meppen gegen 1. FC Kaiserslautern live, der WDR überträgt die Partie von Preußen Münster gegen FSV Zwickau live und im MDR und SWR läuft die Begegnung vom Halleschen FC gegen Karlsruher SC live. In der ARD-Mediathek kann die 3. Liga live im Stream mitverfolgt werden.

Auf Sport1 ist am Samstag ab 13.30 und 20 Uhr die Darts-WM 2019 live im TV und Livestream zu sehen. Alles, was Sie zur Darts-WM live im Free-TV wissen müssen, lesen Sie hier. Zudem zeigt Sport1 ab 18 Uhr Damen-Volleyball mit dem Bundesligaspiel des Dresdner SC gegen SC Potsdam live im TV und Stream. Den kostenlosen Livestream gibt es auf der Internetseite von Sport1. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 15. Dezember 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 9 und 13 Uhr: "Formel E live: FIA-Meisterschaft live - Qualifikation und Rennen in Diriyya"

ZDF/Eurosport, 11.15 Uhr: "Biathlon live: Weltcup in Hochfilzen - Verfolgung der Damen live (10 Kilometer)"

ZDF, ab 12.15 Uhr: "Wintersport live: Ski alpin (Abfahrt Herren), Bob, Skispringen (Damen) und Eisschnelllauf live"

Sport1, 13.30 und 20 Uhr: "Darts-WM 2019 live: 1. und 2. Runde in London live"

NDR, 14 Uhr: "3. Liga live: SV Meppen gegen 1. FC Kaiserslautern live"

WDR, 14 Uhr: "3. Liga live: Preußen Münster gegen FSV Zwickau live"

MDR/SWR, 14 Uhr: "3. Liga live: Hallescher FC gegen Karlsruher SC live"

ZDF/Eurosport, 14.30 Uhr: "Biathlon live: Weltcup in Hochfilzen - Verfolgung der Herren live (12,5 Kilometer)"

ZDF/Eurosport, 15.55 und 17.10 Uhr: "Skispringen live: Weltcup in Engelberg - Einzelspringen live (1. und 2. Durchgang)"

Sport1, 18 Uhr: "Damen-Volleyball live: VBL mit Dresdner SC gegen SC Potsdam live"

Eurosport, 19.45 Uhr: "Snooker live: World Main Tour - Scottish Open live (Halbfonale)"