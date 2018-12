Sport live im TV am 6. Dezember 2018 : TV-Planer: Biathlon live - Damen-Einzel in Pokljuka

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 6. Dezember 2018.

von Sportredaktion

06. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Donnerstag, 6. Dezember 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Biathlon live im TV und Live-Stream: Damen-Einzel in Pokljuka live

Die ARD und Eurosport übertragen am Donnerstag Biathlon live im TV und Live-Stream. Ab 14 Uhr zeigen beide Sender das Einzel der Damen beim Weltcup in Pokljuka live im Free-TV. Für die Damen geht es auf eine Strecke über 15 Kilometer. In der ARD-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport kann Biathlon live im Stream gesehen werden.

Sport1 zeigt am Donnerstag Volleyball live im TV und Livestream. Ab 19 Uhr ist das Bundesligaspiel vom VfB Friedrichshafen gegen SWD powervolleys Düren live im Free-TV und Stream auf sport1.de zu sehen. Auf Eurosport läuft derweil ab 19.50 Uhr das Achtelfinale beim UK Championship im Snooker live im TV und Stream. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 6. Dezember 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

ARD/Eurosport, 14 Uhr: "Biathlon live: Weltcup in Pokljuka - Einzel der Damen live (15 Kilometer)"

14 Uhr: "Biathlon live: Weltcup in Pokljuka - Einzel der Damen live (15 Kilometer)" Sport1, 19 Uhr: "Volleyball live: VBL mit VfB Friedrichshafen gegen SWD powervolleys Düren live"

19 Uhr: "Volleyball live: VBL mit VfB Friedrichshafen gegen SWD powervolleys Düren live" Eurosport, 19.50 Uhr: "Snooker live: World Main Tour - UK Championship live (Achtelfinale)"