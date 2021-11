Corona-Pandemie : Biathlon-Weltcup in Oberhof erneut ohne Zuschauer

Der Biathlon-Weltcup im thüringischen Oberhof findet Anfang Januar aufgrund der Corona-Pandemie erneut ohne Zuschauer statt.

Oberhof | Das teilten die Veranstalter mit. „Mit Blick auf die Dynamik der Pandemie und die dramatischen Folgen gerade hier in Thüringen war es uns wichtig, eine frühzeitige Entscheidung zu treffen“, sagte Thomas Grellmann, Chef des Organisationskomitees, in einer Pressemitteilung. Die in Thüringen geltende „Verordnungslage würde nach Abzug aller Sportler un...

