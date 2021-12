Weltcup in Hochfilzen : Biathlon-Damen nach Aufholjagd Vierte - Kühn Verfolgungs-15.

Viel fehlte nicht: Die Aufholjagd der deutschen Damen-Staffel beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen wäre beinahe noch gekrönt worden. Auch in der Männer-Verfolgung wäre mehr drin gewesen.

Hochfilzen | Sprint-Sieger Johannes Kühn verpasste einen neuerlichen Coup in der Verfolgung, Schlussläuferin Franziska Preuß hätte die Aufholjagd der deutschen Biathlon-Damen beinahe noch mit dem ersten Podestplatz im Olympia-Winter gekrönt. Doch beim Sieg der Schwedinnen am Samstag beim Weltcup in Hochfilzen fehlten dem Quartett als Vierter 7,3 Sekunden auf Pl...

