Tennis : Bianca Andreescu im Achtelfinale der US Open

Die frühere Turniersiegerin Bianca Andreescu hat bei den US Open mit ihrem zehnten Erfolg nacheinander das Achtelfinale erreicht.

New York | Die 21 Jahre alte Tennisspielerin aus Kanada hatte bei ihrem 6:1, 6:2-Erfolg in 67 Minuten gegen die Belgierin Greet Minnen keine Schwierigkeiten. Andreescu hatte das Grand-Slam-Turnier in New York 2019 völlig überraschend gewonnen. Für die Auflage im vergangenen Jahr musste sie wegen einer langwierigen Knieverletzung absagen. Nun trifft die Weltra...

