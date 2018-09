Sport live im TV am 16. September 2018 : TV-Planer: Berlin-Marathon live

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Sonntag, 16. September 2018.

von Christopher Bredow

16. September 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Sonntag, 16. September 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Berlin-Marathon 2018 live im TV und Live-Stream

Die ARD zeigt am Sonntag ab 9 Uhr den Berlin-Marathon 2018 live im TV und Live-Stream. Etwa 16.000 Läufer nehmen an dem 42 Kilometer langen Marathon durch Berlin teil. In der ARD-Mediathek kann der Berlin-Marathon live im Stream mitverfolgt werden.

Eurosport überträgt am Sonntag Snooker live im TV und Livestream. Ab 7.55 Uhr ist das Finale bei den Shanghai Masters live zu sehen. Zudem zeigt der Sportsender ab 16.45 die 21. und letzte Etappe bei der Vuelta a Espana live im TV und Live-Stream. Für die Radsportler geht es zum Abschluss auf die 100,9 Kilometer lange Strecke von Alcorcón nach Madrid. Auf der Internetseite von Eurosport kann ein kostenloser Stream abgerufen werden.

Formel 1 live im TV und Live-Stream: Großer Preis von Singapur live

Auf Sky Sport News HD läuft am Sonntag ab 10.45 Uhr der Fußball-Talk mit Jörg Wontorra live im TV und Stream. Zu Gast ist unter anderem ???. Im Sport1-Doppelpass begrüßt Moderator Thomas Helmer ab 11 Uhr unter anderem Pal Dardai und Kevin Kampl als prominente Gäste. Sport1 hat am Sonntag zudem unter anderem auch noch Eishockey live im Angebot. Ab 16.55 Uhr überträgt der Sportsender das DEL-Spiel der Fishtown Pinguins Bremerhaven gegen Kölner Haie live im TV und Livestream auf sport1.de.

So sehen Sie an diesem Sonntag die NFL live im TV und Livestream.



RTL zeigt am Sonntag die Formel 1 live im Free-TV. Ab 14 Uhr kann das Rennen zum Großen Preis von Singapur live mitverfolgt werden. ProSieben Maxx überträgt am Sonntagabend derweil zwei Spiele in der NFL live im TV und Live-Stream. Ab 18.55 Uhr ist die Begegnung der Green Bay Packers gegen Minnesota Vikings live zu sehen und ab 22.10 Uhr läuft die Partie der Jacksonville Jaguars gegen New England Patriots live im Free-TV und Stream auf ran.de. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Sonntag, 16. September 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

