Sommerspiele in Tokio : Beach-Vizeweltmeister Thole/Wickler vor Olympia-Debüt

Sie sind Vizeweltmeister. Aber sie haben auch schwierige Monate hinter sich. Vor der Olympia-Premiere weiß das deutsche Beachvolleyball-Duo Julius Thole/Clemens Wickler nicht so recht, wo es steht.

Shinjuku City | Kühlung ist wichtig in der Hitze Tokios, das wissen die Beachvolleyball-Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler selbstverständlich. Fast schon liebevoll schüttet Wickler seinem Partner nach dem Training bei 42 Grad in der prallen Sonne die Wasserreste aus dem Kühlbeutel in den Nacken und steht wenig später mit einem im Eiswasser gebadeten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.