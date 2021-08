Titelkämpfe in Wien : Beach-EM: Frauenteams und Thole/Wickler im Achtelfinale

Alle vier Damen-Teams und die Vize-Weltmeister Julius Thole und Clemens Wickler sind bei den Beachvolleyball-Europameisterschaften in Wien in das Achtelfinale eingezogen.

Wien | Nachdem Karla Borger/Julia Sude und Chantal Laboureur/Cinja Tillmann bereits am Mittwoch mit zwei Siegen direkt die Runde der letzten 16 erreicht hatten, zogen Victoria Bieneck/Isabel Schneider sowie Kim Behrens und ihre neue Partnerin Sandra Ittlinger am Donnerstag in der Zwischenrunde nach. Bieneck/Schneider gewannen gegen die Russinnen Duo Marii...

