Basketball-Bundesliga : Bayern verleiht Flaccadori - Reynolds-Weggang bestätigt

Die Basketballer des FC Bayern haben Aufbauspieler Diego Flaccadori verliehen.

München | Der Italiener kehrt in seine Heimat zu Aquila Basket Trento zurück und wird in der kommenden Saison für den EuroCup-Teilnehmer auflaufen. Das teilten die Münchner mit. Der 25-Jährige hat bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2023. Flaccadori spielt seit 2019 für München. „Die Möglichkeit für Diego, per Leihe auf so hohem Niveau wie in Trento wieder...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.