Sport live im TV am 2. August 2018 : TV-Planer: Testspiel - Bayer Leverkusen gegen Basaksehir live

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 2. August 2018.

von Christopher Bredow

02. August 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Donnerstag, 2. August 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Bayer Leverkusen - Basaksehir live im TV und Live-Stream: Testspiel live

Eurosport zeigt ab 10.30 Uhr die Rudern-EM live im TV und Livestream. Am Donnerstag stehen die Vor- und Zwischenläufe auf den Programm. Zudem ist ab 13 Uhr auf Eurosport Tennis mit den Generali Open live im Free-TV und Stream zu sehen. Bei dem Tennis-Turnier findet am Donnerstag das Viertelfinale statt. Ein kostenloser Stream kann auf der Internetseite von Eurosport abgerufen werden.

Sport1 überträgt am Donnerstag das Testspiel von Bayer 04 Leverkusen gegen Basaksehir live im TV und Live-Stream. Los geht die Live-Übertragung um 17.25 Uhr. Auf der Internetseite von Sport1 kann Leverkusen gegen Basaksehir live im Stream mitverfolgt werden. Das Streaming-Portal laola1.tv zeigt derweil ab 17.30 Uhr insgesamt zehn Spiele in der zweiten Qualifikationsrunde für die Europa League live im Stream. Aus deutscher Sicht steht RB Leipzig in dieser Qualifikationsrunde, das Rückspiel gegen Häcken wird aber nicht live auf laola1.tv übertragen. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 2. August 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 10.30 Uhr: "Rudern-EM live: European Championships - Vor- und Zwischenläufe live"

10.30 Uhr: "Rudern-EM live: European Championships - Vor- und Zwischenläufe live" Eurosport, 13 Uhr: "Tennis live: ATP World Tour 250 - Generali Open live (Viertelfinale)"

13 Uhr: "Tennis live: ATP World Tour 250 - Generali Open live (Viertelfinale)" Sport1, 17.25 Uhr: "Fußball-Testspiel live: Bayer 04 Leverkusen gegen Istanbul Basaksehir FK live"

17.25 Uhr: "Fußball-Testspiel live: Bayer 04 Leverkusen gegen Istanbul Basaksehir FK live" laola1.tv, ab 17.30 Uhr: "Europa League live im Stream: Qualifikationsspiele live"

ab 17.30 Uhr: "Europa League live im Stream: Qualifikationsspiele live" Eurosport, 19.30 Uhr: "Bahnrad-EM live: European Championships - 1. Tag live"