Sieben Deutsche dabei : Basketball: Was Sie über den Start in der NBA wissen müssen

Lebron James will die Lakers zu alter Stärke führen. Dirk Nowitzki geht in seine 21. Saison und wer stoppt die Warriors?

16. Oktober 2018, 08:02 Uhr

Hamburg | Neustart für LeBron James, möglicher Abschied von Dirk Nowitzki: Die neue NBA-Saison steht ganz im Zeichen ihrer Superstars. Während James nach seinem spektakulären Wechsel zum Glamourclub Los Angeles Lakers erneut den Dauer-Champion Golden State Warriors herausfordern will, neigt sich die Karriere von Nowitzki langsam dem Ende entgegen.

Die wichtigsten Themen zur neuen Spielzeit der nordamerikanischen Basketball-Profiliga, die an diesem Dienstag (Ortszeit) mit den ersten beiden Spielen Philadelphia vs Boston Celtics und Meister Golden State Warriors gegen die Oklahoma Thunder mit dem Deutschen Dennis Schröder startet im Überblick:

Wer ist der Favorit auf die Meisterschaft?

Am Titelverteidiger führt wieder kein Weg vorbei. Das Warriors-Team um die Superstars Kevin Durant und Stephen Curry blieb zusammen, in dem zu Saisonbeginn noch verletzten Center DeMarcus Cousins kam sogar noch ein weiterer Allstar hinzu. Cousins steht dem Team aber zunächst nicht zur Verfügung, er kuriert noch eine Verletzung aus. Auf dem Weg zum vierten Titel binnen fünf Jahren können sich die Kalifornier vor allem nur selbst stoppen. "Unser Platz in den Geschichtsbüchern der Liga ist ziemlich gesichert", sagte Warriors-Coach Steve Kerr. "Unsere Jungs sollten keinen besonderen Druck spüren."

Wer darf sich sonst Chancen ausrechnen?



Für James kommt der Angriff auf den Titel nach seinem Abgang bei den Cleveland Cavaliers mit dem jungen Lakers-Team wohl noch ein Jahr zu früh. Es wäre eine große Überraschung, sollte er zum neunten Mal in Serie die NBA-Finalserie erreichen. Im Westen sind vor allem die Houston Rockets mit Superstar James Harden und die Utah Jazz um den Youngster Donovan Mitchell die Top-Herausforderer. Aus der Eastern Conference wird erstmals seit 2010 ein Team ohne James ins Endspiel einziehen. Die besten Chancen besitzen die Boston Celtics, für die Nationalspieler Daniel Theis in seine zweite NBA-Saison geht. Auch die Toronto Raptors haben mit Neuzugang Kwahi Lenard Chancen zumindest ins Finale einzuziehen.

Ist mit Protesten gegen Trump zu rechnen?



Anders als in der Football-Liga NFL müssen die NBA-Profis während der US-Hymne stehen und dürfen nicht aus Protest gegen Polizeibrutalität und Rassenungleichheiten in die Knie gehen. Dennoch ermutigt die NBA ihre Spieler, soziale Themen anzusprechen - und auch die Superstars halten sich mit Kritik an US-Präsident Donald Trump nicht zurück. Schon vor dem Finale diesen Sommer kündigten James und Curry an, dass ihre Teams nach einem Titelgewinn keinesfalls das Weiße Haus besuchen werden. Und auch Trainer wie San Antonios Gregg Popovich und Meister-Coach Kerr werden diese Saison stets ihre Meinung sagen.

Wo ist die NBA in Deutschland zu sehen?

Deutsche Fans können die Spiele auf vier Plattformen verfolgen. Auf dem Internetportal spox.com wird am Sonntagabend deutscher Zeit ein Spiel pro Woche gezeigt. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN übertragt alleine während der regulären Saison knapp 200 Partien. Ebenfalls eine dreistellige Zahl von Spielen sind bei Sport1 US zu sehen, das als zu buchbarer Pay-TV-Sender oder Livestream empfangen werden kann. Alle Spiele live und als Aufzeichnung gibt es nur über das Streamingangebot der NBA, den sogenannten League Pass.

Die deutschen Spieler in der Liga

Dirk Nowitzki (40 Jahre alt/Dallas Mavericks/21. NBA-Saison)

Der Würzburger wird seiner großen Karriere mindestens einen Rekord hinzufügen. Als erster Spieler der Geschichte geht Nowitzki in seine 21. NBA-Saison für denselben Club. Nur drei Profis haben überhaupt jemals zuvor so eine lange NBA-Laufbahn absolviert. Nach einer Knöchel-OP im April ist er zum Saisonstart noch nicht wieder fit und muss mindestens noch zwei Wochen pausieren, Coach Rick Carlisle plant seinen Routinier erstmals dauerhaft als Reservist von der Bank ein. Die Chancen auf Erfolg sind so hoch wie lange nicht mehr: Rookie Luka Doncic und Center DeAndre Jordan sorgen für neue Qualität bei den Mavs. "Hoffentlich geht es für uns in die richtige Richtung", sagt Nowitzki. Seit dem Meistertitel von 2011 hat Dallas keine Playoffserie mehr gewonnen.

Dennis Schröder (25/Oklahoma City Thunder/6.)



Für die Atlanta Hawks war der Aufbauspieler Anführer - bei seiner neuen Mannschaft steht Schröder im Schatten von Superstar Russell Westbrook. Doch der Trade vom schlechtesten Team im Osten zu einem sicheren Playoff-Kandidaten im Westen dürfte sich auszahlen. Die beiden Guards ergeben eines der explosivsten Duos, der Braunschweiger besitzt Chancen auf die Auszeichnung als bester Sechster Mann der NBA. Am Ende der Partien dürften sie zusammen auf dem Parkett stehen. "Wie er jedes Spiel angeht, ist Wahnsinn. Ich will von ihm lernen", sagte Schröder über Westbrook.

Maxi Kleber (26/Dallas Mavericks/2.)



Der zweite gebürtige Würzburger in Dallas ist weniger für offensive Glanzmomente als defensive Arbeit zuständig. In seiner ersten Saison startete Kleber beachtliche 36-mal und darf nun auch durch Pausen von Nowitzki immer wieder auf Einsatzzeiten hoffen. Vor allem an seinem Dreipunktewurf hat der frühere Münchner im Sommer gearbeitet.

Daniel Theis (26/Boston Celtics/2.)



Ein Meniskusriss beendete sein gutes erstes NBA-Jahr im März, nun ist das Knie komplett ausgeheilt. Mit harter Verteidigung überzeugte der frühere Bamberger bislang auch die Celtics-Fans, erhielt als ein Publikumsliebling eigene Spitznamen wie "Vanilla Theis". Mit Boston besitzt Theis durchaus Chancen auf den Einzug ins NBA-Finale.

Isaiah Hartenstein (20/Houston Rockets/1.)

Für sein erstes US-Jahr in der Ausbildungsliga G-League wurde der Center mit einem festen NBA-Vertrag belohnt. Der 2,13-Meter-Hüne Hartenstein spielte bei den Houston Rpckets an der Seite von Superstar James Harden um den Titel, muss aber um Minuten auf dem Feld kämpfen.

Moritz Wagner (21/Los Angeles Lakers/1.)

Legende Magic Johnson hieß ihn bei den Lakers willkommen, Superstar LeBron James spielt an seiner Seite: Der NBA-Traum erfüllt sich für den Berliner beim schillerndsten Team der Liga. Nach einer erfolgreichen College-Karriere wurde der Center in der ersten Runde der Draft ausgewählt und sollte den Sprung in die Rotation schaffen. Zuletzt bremste Wagner jedoch eine Knieblessur noch aus.

Isaac Bonga (18/Los Angeles Lakers/1.)



In den Vorbereitungsspielen genoss der Ex-Frankfurter schon in Kurzeinsätzen die NBA-Atmosphäre. Sein Auftakt in Übersee wird für den Flügelspieler aber zum Lernjahr. Bonga dürfte vor allem in der Entwicklungsliga G-League auflaufen. Der Jung-Nationalspieler ist nicht der einzige Profi seiner Familie: Der ältere Bruder Tarsis spielt beim Fußball-Drittligisten FSV Zwickau.