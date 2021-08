Olympia : Bahnrad-Duo Friedrich/Hinze dominiert Teamsprint-Quali

Die beiden Weltmeisterinnen Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze sind bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben in der Qualifikation die schnellste Zeit gefahren.

Izu | Das Duo wurde am Montag im Izu Velodrome in 32,102 Sekunden gestoppt und stellte damit sogar einen deutschen Rekord auf. Die alte Bestzeit hielten Rekord-Weltmeisterin Kristina Vogel und Miriam Welte. In der ersten Runde (9.50 Uhr MESZ) treffen Hinze und Friedrich nun auf die Ukraine. Dann geht es bereits darum, welche Teams das Finale und den Lauf...

