IOC-Chef im Interview : Bach zu Fall Peng Shuai: „Gespräch ging mir sehr nahe“

IOC-Chef Bach trotzt der Kritik am Kurs des Internationalen Olympischen Komitees im Fall Peng Shuai. Im dpa-Interview spricht er auch über sein umstrittenes Video-Telefonat mit der Tennisspielerin.

Lausanne | Der Fall Peng Shuai belastet die ohnehin heiklen Olympischen Winterspiele in Peking noch zusätzlich. Wegen seiner zurückhaltenden Linie gegenüber Gastgeber China in der Affäre um die Tennisspielerin, die einem chinesischen Spitzenpolitiker sexuelle Übergriffe vorgeworfen hat, stand das Internationale Olympische Komitee zuletzt stark in der Kritik. ...

