16. Spieltag : BVB hängt die Verfolger ab - Gladbachs Hütter unter Druck

Borussia Dortmund festigt seinen zweiten Tabellenplatz mit einem deutlichen Heimsieg gegen Fürth. Immer enger wird es derweil für Gladbachs Chefcoach Hütter. Das Verfolgerduell endet mit einem Remis.

Mönchengladbach | Borussia Dortmund bleibt in der Fußball-Bundesliga weiter erster Verfolger von Herbstmeister FC Bayern. Das Team von Trainer Marco Rose gewann zum Abschluss des 16. Spieltags mit 3:0 (1:0) gegen Greuther Fürth und wahrte damit den Rückstand von sechs Zählern auf die Münchner, die am Dienstag mit 5:0 in Stuttgart gewonnen hatten. Starstürmer Erling ...

