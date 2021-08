Eishockey : „Angemessener Größenwahn“: DEG schießt Maskottchen ins All

Das Maskottchen der Düsseldorfer EG ist zu Werbezwecken für die Sportart Eishockey im Weltall unterwegs.

Düsseldorf | Der achtmalige deutsche Meister schoss bei einer nicht ganz ernst gemeinten Aktion einen in rot-gelben Vereinsfarben gekleideten Plüschlöwen mit Pucks und Botschaften in die Stratosphäre. Knapp 36 Kilometer wurde der unbemannte Ballon in die Höhe geschossen. Das Maskottchen „Düssi“ blieb laut Mitteilung der DEG und der Deutschen Eishockey Liga vom Fre...

