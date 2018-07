Reaktionen zum sensationellen Kerber-Coup : "Unglaublich, wir sind Wimbledonsieger"

Angie Kerber hat Wimbledon gewonnen - und Deutschland freut sich mit. Die besten Reaktionen zum großen Triumph der Tennisdame.

von Gregory Straub und dpa

14. Juli 2018, 19:59 Uhr

London | "Glückwunsch an Angelique Kerber, eine würdige Wimbledonsiegerin. Großartig, so ein tolles Match zu sehen zwischen zwei Athletinnen, die im allerbesten Sinne des Fairplay gegeneinander kämpften." (IOC-Präsident Thomas Bach)

Wimbledon: Angelique Kerber feiert historischen Triumph











"Unglaublich, wir sind Wimbledonsieger." (





"Wimbledon ist das größte Turnier der Welt. Wenn man ein Turnier gewinnen will, dann ist es Wimbledon. Sie hat sich von Match zu Match gesteigert und wir haben daran geglaubt, dass sie das Spiel heute gewinnen kann." (Kerbers Trainer Wim Fissette im TV-Sender Sky)





Sehr stark @AngeliqueKerber Gratuliere — Dirk Nowitzki (@swish41) 14. Juli 2018









































"Dieser Tag bereichert die große und erfolgreiche deutsche Tennis-Geschichte um ein weiteres herausragendes Ereignis. Wir sind stolz, glücklich und auch ein wenig erleichtert, dass es Angelique geschafft hat, sich ihren großen Traum von einem Wimbledon-Titel zu erfüllen – und wir sie heute, mehr als zwei Jahrzehnte nach dem letzten Erfolg ihres großen Idols Steffi Graf, als neue Wimbledon-Siegerin feiern dürfen."(DTB-Präsident Ulrich Klaus)

"Super, Angelique Kerber! Sie hat immer an sich geglaubt - und daher freue ich mich umso mehr, dass ihr ausgerechnet in Wimbledon eine so herausragende Leistung geglückt ist." (Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther)