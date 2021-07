ATP-Turnier : Altmaier scheidet im Halbfinale von Kitzbühel aus

Tennisprofi Daniel Altmaier hat auch im zweiten Anlauf innerhalb von einer Woche den erstmaligen Einzug in das Endspiel eines ATP-Turniers verpasst.

Kitzbühel | Der 22-Jährige aus Kempen verlor im Halbfinale in Kitzbühel nach zweieinhalb Stunden Spielzeit 6:4, 3:6, 3:6 gegen den Spanier Pedro Martinez. Erst am vergangenen Samstag war Altmaier im Halbfinale im kroatischen Umag unterlegen. Der 135. der Weltrangliste dürfte sich im Ranking dennoch erneut verbessern. Das Sandplatzturnier in Kitzbühel ist mit knap...

