Tennis : Altmaier mit Zweisatzsieg gegen Querrey in Indian Wells

Im Schnelldurchgang hat Tennisprofi Daniel Altmaier beim ATP-Turnier im kalifornischen Indian Wells die zweite Runde erreicht.

Indian Wells | Der 23-Jährige aus Kempen bezwang den zehn Jahre älteren US-Amerikaner Sam Querrey mit 6:2, 6:4. Nach knapp 63 Minuten war das einseitige Duell nach dem ersten Matchball Altmaiers beendet. In der Weltrangliste liegt Querrey 25 Positionen vor dem Deutschen. In Runde zwei wartet auf Altmaier der an Nummer 23 gesetzte Bulgare Grigor Dimitrow. Für P...

