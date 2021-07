Doping-Kontrollsystem : Als Pandemie-Folge: Wird es die gedoptesten Spiele geben?

Viele Olympia-Starter haben nach langem Stillstand des globalen Doping-Kontrollsystems zum Beginn der Pandemie Zweifel an der Chancengleichheit bei den Tokio-Spielen. Dem steht das umfangreichste vorolympische Testprogramm entgegen.

Bonn | Deutschlands Athletensprecher Max Hartung zweifelt nach dem monatelangen Stillstand bei den Dopingkontrollen in der Pandemie wie viele Olympia-Starter an der Chancengleichheit bei den Sommerspielen in Tokio. „Das hat Türen geöffnet“, sagte der Weltklasse-Säbelfechter. „Da gab es mehr Chancen für Betrüger.“ Misstrauisch ist auch Chef de Mission Dirk...

