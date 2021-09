WTA-Turnier : Achtelfinal-Aus für Tennisspielerin Friedsam in Nur-Sultan

Anna-Lena Friedsam hat beim Tennis-Turnier in Nur-Sultan den Einzug ins Viertelfinale knapp verpasst.

Nur-Sultan | Die 27-Jährige aus Andernach musste sich der an Nummer zwei gesetzten Belgierin Alison van Uytvanck mit 4:6, 6:3, 4:6 geschlagen geben. Damit geht die mit 235.238 Dollar dotierte WTA-Veranstaltung in der Hauptstadt Kasachstans ohne deutsche Beteiligung weiter. Nachwuchshoffnung Jule Niemeier war bereits in der ersten Runde gescheitert. ...

