Australian Open : ATP und WTA: Rund 80 Prozent der Profis geimpft

Rund ein Fünftel der Tennisprofis sind zwei Monate vor dem Beginn der Australian Open noch nicht gegen das Coronavirus geimpft.

Melbourne | Die Impfquote der Top-100-Spielerinnen auf der WTA-Tour betrage beinahe 80 Prozent, bestätigte die WTA am Samstag auf Anfrage. Alle Spielerinnen, die an den WTA Finals der Besten des Jahres teilnahmen, seien geimpft gewesen. Auch die Herren-Organisation gab eine Impfquote von rund 80 Prozent an. Damit haben sich in den vergangenen Wochen etliche Pr...

