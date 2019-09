Triathlon : 70.3-WM in Nizza: Lange will sich für Hawaii einstimmen

Der zweimalige Hawaii-Weltmeister Patrick Lange will seine Titelsammlung an diesem Sonntag bei der 70.3-WM in Nizza über die halbe Ironman-Distanz erweitern.

Der 33 Jahre alte gebürtige Hesse gehört in dem stark besetzten Feld rund fünf Wochen vor der Ironman-WM zu den Topkandidaten auf den Sieg. «Es ist nicht meine Streckenlänge, das muss man schon sagen. Der Kurs könnte mir aber liegen», sagte Lange der Deutschen Presse-Agentur.

Mitte Mai hatte Lange über die Distanz von 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen in Vietnam gewonnen. Das Rennen in Nizza soll auch zum weiteren Formaufbau für Hawaii dienen. Dort kann sich Lange zum dritten Mal nacheinander zum Sieger krönen.

Zum erneuten Gipfeltreffen mit Jan Frodeno wird es erst dort kommen, der Champion von 2015 und 2016 wird seinen 70.3-Titel in Nizza nicht verteidigen. Dafür ist in Sebastian Kienle ein weiterer deutscher Weltmeister sowohl über die volle Ironman-Distanz (2014) als auch die halbe (2012 und 2013) am Start. In der Vorbereitung war er mit dem Fuß umgeknickt, Kienle fühlt sich aber in einer guten Verfassung. «Wenn ich einen oder zwei von den ganz großen Jungs schlagen kann, dann bin ich eigentlich auch schon ziemlich zufrieden», sagte Kienle dem Magazin «Triathlon».

Herausfordernd wird in Nizza vor allem die Radstrecke sein, die zunächst viel bergauf geht und anschließend mit technisch anspruchsvollen Abfahrten aufwartet. Kienle gilt als starker Radfahrer, Lange ist vor allem ein Topläufer. Neben den beiden Deutschen sind unter anderem auch der mehrfache Kurzstrecken-Weltmeister Javier Gomez aus Spanien und der zweimalige Olympiasieger Alistair Brownlee aus Großbritannien Kandidaten auf die Topplätze.