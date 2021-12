Eishockey : 500. NHL-Spiel: Draisaitl trifft und verliert gegen Grubauer

Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat in seinem 500.

Seattle | NHL-Spiel das Duell mit Nationaltorhüter Philipp Grubauer verloren. Grubauers Seattle Kraken besiegten am Freitagabend (Ortszeit) in der nordamerikanischen Profiliga überraschend Draisaitls Edmonton Oilers mit 4:3 (2:1, 2:1, 0:1). Dabei erzielte Draisaitl in seinem Jubiläumsspiel mit seinem 21. Treffer im 22. Saisonspiel den zwischenzeitlichen 1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.