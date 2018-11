Sport live im TV am 24. November 2018 : TV-Planer: 3. Liga live - VfL Osnabrück gegen Energie Cottbus

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 24. November 2018.

von Christopher Bredow

24. November 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Samstag, 24. November 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

3. Liga live im TV und Live-Stream: VfL Osnabrück - Energie Cottbus live

Das ZDF und Eurosport übertragen am Samstag ab 11.15 Uhr Wintersport live im Fernsehen. Unter anderem sind auf beiden Sendern die Nordische Kombination, Langlauf mit dem Sprint der Damen und Herren sowie der Riesenslalom der Damen im Ski alpin live zu sehen. Zudem läuft auf beiden Sendern ab 16.25 Uhr Skispringen live im TV und Live-Stream. Ab dann werden die beiden Durchgänge im Einzelspringen beim Weltcup in Ruka live übertragen. Kostenlose Streams können in der ZDF-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport abgerufen werden.

Auf RTL läuft am Samstag die Formel 1 live im Free-TV. Ab 13.45 Uhr kann das Qualifying zum Großen Preis von Abu Dhabi live mitverfolgt werden. Sport1 überträgt derweil ab 13.55 Uhr Frauenfußball mit dem Bundesligaspiel der SGS Essen gegen SC Freiburg live im TV und Livestream auf sport1.de.

Die dritten Programme der ARD zeigen am Samstag drei Spiele aus der 3. Liga live im TV und Live-Stream. Ab 14 Uhr übertragen NDR und RBB das Spiel des VfL Osnabrück gegen Energie Cottbus live, WDR und BR zeigen Fortuna Köln gegen Würzburger Kickers live und im MDR läuft die Partie von Carl Zeiss Jena gegen SpVgg Unterhaching live. In der ARD-Mediathek können kostenlose Streams zur 3. Liga abgerufen werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 24. November 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

