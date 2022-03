Ringen : 27. Petermännchen-Pokal auch dieses Jahr auf der Paulshöhe

Am 26. und 27. März findet auf der Paulshöhe der 27. Petermännchen-Pokal statt. Der PSV kann aber viele seiner bisher erfolgreichen Starter nicht aufbieten. Zuschauer sind aufgrund des Corona-Hygienekonzepts nicht erlaubt.

Schwerin | Der Petermännchen-Pokal der PSV-Ringer in Schwerin ist eine Veranstaltung mit Tradition. Und so starten in diesem Jahr bei der mittlerweile 27. Ausgabe des Pokals 250 Sportler aus 27 Vereinen in vier Altersklassen, drei für Kinder und eine für Schülerinnen. Aufgrund des Corona-Hygienekonzeptes wird das Turnier am 26. und 27. März aber ohne Zuschauer a...

