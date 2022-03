NBA : 21 Punkte verspielt und doch gewonnen: Mavs schlagen Lakers

Die Dallas Mavericks um Nationalspieler Maxi Kleber haben die Schwierigkeiten der Los Angeles Lakers in der NBA vergrößert und in Kalifornien 109:104 gewonnen.

Die Texaner verspielten zwar zwischenzeitlich 21 Punkte Vorsprung, holten den Sieg am Ende dann aber angeführt von Luka Doncic trotzdem relativ ungefährdet. Für die Mavericks war es der achte Sieg aus den vergangenen zehn Partien in der besten Basketball-Liga der Welt, die Lakers dagegen kassierten ihre sechste Pleite in den vergangenen sieben Spielen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.