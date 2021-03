Basketball-Bundesliga : 20:0-Lauf bringt Alba Berlin in Frankfurt auf Kurs

Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga am Spitzenreiter MHP Riesen Ludwigsburg dran.

Frankfurt am Main | Die Berliner bezwangen am Sonntag in Frankfurt die Fraport Skyliners mit 94:60 und liegen weiter einen Sieg hinter den Riesen. Schon im ersten Viertel bauten die Berliner mit Neuzugang Christ Koumadje ein deutliches Polster auf (25:10). Die Entscheidung fiel aber erst im Schlussabschnitt, in dem die Berliner mit einem 20:0-Lauf alle Zweifel beseitigte...

