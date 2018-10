Nach «Spiegel»-Bericht : Vorwurf gegen Ronaldo - Mayorga: Durch #MeToo bestärkt

Die Frau, die Fußballer Cristiano Ronaldo Vergewaltigung vorwirft, hat sich durch die #MeToo-Bewegung darin bestärkt gefühlt, an die Öffentlichkeit zu gehen.

von dpa

04. Oktober 2018, 10:52 Uhr

Das sagte ihr Anwalt Leslie Stovall am Mittwoch (Ortszeit) in einer Pressekonferenz in Las Vegas. Zu sehen, das andere Frauen Missbrauch öffentlich gemacht hätten, habe Kathryn Mayorga Mut gemacht.

Ronaldo weist die Anschuldigungen entschieden zurück. «Mein reines Gewissen wird es mir erlauben, die Ergebnisse aller möglichen Untersuchungen in Ruhe abzuwarten», hatte der Stürmer von Juventus Turin bei Twitter geschrieben.

Mayorga wirft Ronaldo vor, sie im Juni 2009 vergewaltigt zu haben. Die heute 34-Jährige, die ihre Vorwürfe im Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» öffentlich gemacht hatte, war bei der Pressekonferenz selbst nicht dabei.