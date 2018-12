Volleyball : SSC ohne Mühe gegen Suhl

Volleyball-Meister aus Schwerin bleibt in der Bundesliga ungeschlagen.

von Gert Glaner

16. Dezember 2018, 16:28 Uhr

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin bleibt in der Bundesliga auch nach acht Spielen ungeschlagen. Die Mecklenburgerinnen gewannen am Samstagabend vor 1768 Zuschauern in der heimischen Arena nach nur 67 Spielminuten glatt mit 3:0 (25:13, 25:20, 25:16) gegen den VfB Suhl und behaupteten damit die Tabellenführung. Der Titelverteidiger liegt mit 22 Punkten vier Zähler vor dem Dresdner SC, der allerdings eine Partie weniger bestritten hat.

Vier Tage nach dem dramatischen 3:2-Sieg im Pokal-Halbfinale beim SC Potsdam zeigte sich der Meister gut erholt und ließ nie einen Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. Trainer Felix Koslowski konnte es sich sogar leisten, im zweiten Abschnitt einigen Spielerinnen der zweiten Reihe längere Einsatzzeiten zu geben. Vor allem den druckvollen Angriffen der Gastgeberinnen hatten die Suhlerinnen kaum etwas entgegenzusetzen. Beste Spielerin beim SSC war Spielführerin Jennifer Geerties. Die meisten Punkte erzielten Greta Szakmar (14) und Tessa Polder (12).

Koslowski Team feierte damit eine erfolgreiche vor dem ersten Heimspiel in der Champions League seit fünf Jahren. Der deutsche Rekordmeister erwartet dabei am Dienstagabend den italienischen Titelträger Imoco Volley Conegliano. Zum Vorrundenauftakt hatte der SSC beim polnischen Vizemeister LKS Commercecon Lódz 1:3 verloren.