Volleyball Schwerin : SSC-Kader komplettiert

Beta Dumancic wurde am 26. März 1991 im kroatischen Osijek geboren. Ihre Blockhöhe beträgt 2,93 Meter, ihre Angriffshöhe 3,01 Meter, ihr Gewicht 75 Kilogramm. Die 26-Jährige spielte zunächst in ihrer Heimatstadt Osijek, dann 2012 bis 2015 College-Volleyball bei den Clemson Tigers an der Clemson Universität in South Carolina (USA), wo sie ein Stipendium für ein Betriebswirtschaftsstudium hatte. Nach dem Uni-Abschluss wechselte sie zu SK UP Olomouc in die erste tschechische Liga, in der Saison 2016/17 schließlich spielte sie in Polen als eine von drei Ausländerinnen beim Erstliga-Elften PTPS Pila.