Volleyball : SSC im Schnelldurchgang ins Halbfinale

SSC-Volleyballerinnen gewinnen auch das zweite Playoff-Viertelfinale beim USC Münster mit 3:0 (15, 27, 17)

von Ralf Herbst

26. März 2018, 05:00 Uhr

Die SSC-Volleyballerinnen haben das Viertelfinale der Meisterschafts-Playoffs im Schnelldurchgang gemeistert. Mit 3:0 (15, 27, 17) setzte sich die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski gestern Nachmittag in der Halle Berg Fidel gegen Gastgeber USC Münster durch. Schon das erste Spiel der „best of three“-Serie hatte der SSC bekanntlich vor einer Woche in der heimischen Arena mit 3:0 gewonnen und steht nun im Halbfinale.

Mitte des ersten Satzes schien gestern alles auf einen geruhsamen Sonntag für den deutschen Meister hinauszulaufen. Bis zum 9:9 noch mit den Gastgebern auf Augenhöhe, setzte sich der SSC in der Folgezeit locker Punkt um Punkt ab und hatte den Auftaktdurchgang mit dem zweiten Satzball zum 25:15 unter Dach und Fach gebracht.

Der zweite Satz war lange eine Blaupause des ersten. Wieder zog der SSC zwischendurch die Zügel an und schien beim Stande von 17:13 die Sache sicher im Griff zu haben. Doch dann häuften sich auf einmal die Fehler. Zudem stand der kämpferisch erneut überzeugende USC-Sechser ein ums andere Mal mit seinem Block goldrichtig und flugs hieß es 18:21 aus Sicht des SSC. Trainer Koslowski versuchte fortan, dem Spiel seiner Mannschaft mit Kaisa Alanko statt Denise Hanke im Zuspiel einen anderen Zuschnitt zu verleihen. Und das fruchtete. Beim 23:23 war der SSC wieder dran, hatte beim 24:23 sogar den ersten Satzball. Der brachte jedoch noch keine Entscheidung. Wenig später musste der SSC seinerseits zwei Satzbälle abwehren, was durch Topscorerin Louisa Lippmann (24 Punkte) und einen von USC-Außenangreiferin Ivana Vanjak ins Aus bugsierten Aufschlag gelang. Erst mit seinem insgesamt dritten Satzball, den Jennifer Geerties und Beta Dumancic mit vereinten Kräften zu einem Blockpunkt gegen einen Angriff von Juliane Langgemach nutzten, war dieser Durchgang nach 32 Spielminuten Geschichte.

Einen weiteren Thriller dieser Art suchten die Schwerinerinnen anschließend dann sichtlich zu vermeiden. Mit aggressivem Aufschlag suchten sie immer wieder Vanjak, die Achillesferse in der USC-Annahme. Und auch wenn dabei sechs SSC-Aufschläge direkt zu USC-Punkten führten, gab es am 25:17, das erneut Louisa Lippmann erzielte, und damit am 3:0-Erfolg des SSC nichts mehr zu deuteln.

Im Halbfinale trifft der SSC entweder auf Aachen oder auf Dresden, sofern der DSC am Mittwoch zu Hause das dritte und entscheidende Spiel gegen Potsdam gewinnt.