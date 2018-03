Volleyball : SSC erreicht Europapokal-Halbfinale

Schweriner Volleyball-Meister gewinnt 3:1 gegen italienischen Vizemeister VBC Pomì Casalmaggiore

von Nikolai Huland

01. März 2018, 22:05 Uhr

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin steht im Halbfinale des europäischen CEV Cups. Die Mecklenburgerinnen gewannen am Donnerstagabend ihr Viertelfinal-Rückspiel gegen den italienischen Vizemeister VBC Pomì Casalmaggiore vor 1784 Zuschauern in der heimischen Arena nach 102 Spielminuten mit 3:1 (25:18, 20:25, 25:15, 28:26). Der SSC hatte das Hinspiel vor einer Woche in Italien mit 3:0 gewonnen.

Der SSC begann konzentriert, präzise und wirkungsvoll im Aufschlag, sicher in der Ballannahme und zwang den Gegner immer wieder zu Fehlern. Nach dem verlorenen zweiten Durchgang bestimmte der elffache deutsche Meister die Begegnung. Sicher in der Annahme zog der SSC sein variables und schnelles Angriffsspiel über viele Positionen gegen einen nunmehr überforderten Gegner auf.

Auch das Blockspiel der Gastgeberinnen wurde immer besser. Ab dem 13:8 dominierte Schwerin die Begegnung beinahe nach Belieben, gewann den Satz deutlich und zog somit bereits mit dem gewonnenen zweiten Satz ins Halbfinale des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs ein. Danach wechselte Felix Koslowski beinahe seine gesamte Stammbesetzung aus. Erfolgreichste Schweriner Punktesammlerin war Nationalspielerin Louisa Lippmann, die 20 Punkte zum Sieg beisteuerte. Im Halbfinale trifft der deutsche Rekordmeister auf das türkische Top-Team Eczacibasi VitrA Istanbul.