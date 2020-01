SSC Palmberg Schwerin : Den Tabellenvierten beherrscht

Die SSC-Volleyballerinnen setzen sich im ersten Heimspiel des Jahres mit 3:0 gegen die Roten Raben Vilsbiburg durch.

von Ralf Herbst

30. Januar 2020, 07:00 Uhr

Die SSC-Volleyballerinnen bleiben in der Bundesliga weiter das Maß der Dinge. Der deutsche Rekordmeister und aktuelle Spitzenreiter bezwang gestern Abend in der heimischen Palmberg-Arena vor 1983 Zuschauern den Tabellenvierten Rote Raben Vilsbiburg deutlich mit 3:0 (19, 21, 15) und brauchte dafür nur 72 Spielminuten.

„Ich hatte schon ein engeres Spiel erwartet“, bekannte SSC-Trainer Felix Koslowski, wollte dafür aber nicht etwa schwächelnde Gäste verantwortlich machen. „Auf keinen Fall. Wir haben heute sehr konstant und auf einem hohen Niveau gespielt.“

Lediglich im ersten Satz brauchten die Gastgeberinnen ein wenig Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Insbesondere die nach ausgestandener Erkältung ins Team zurückgekehrte Nationalspielerin Kimberly Drewniok hatte zunächst wenig Glück im Angriff, scheiterte gleich dreimal. Doch nachdem sie Trainer Koslowski zur verbalen Feinjustierung an die Seitenlinie beordert hatte, lief es bei der Diagonalspielerin.

„Ich habe gleich versucht, die Hinweise umzusetzen – und das hat geklappt“, freute sich die 22-Jährige. Zwölf Punkte steuerte sie zum SSC-Erfolg bei – damit am Ende quasi auf Augenhöhe mit den Topscorerinnen der Partie McKenzie Adams (zudem zur MVP gewählt) und Gréta Szakmáry (je 14) sowie mit Marie Schölzel (13)

Spannung bis fast zum Schluss hielt Satz eins parat, in dem die sich tapfer wehrenden Raben bis zum 17:18 Anschluss hielten. Dann setzte sich der SSC ab und nutzte den ersten Satzball zum 25:19. Im zweiten Satz durften die Gäste kurz Morgenluft wittern, nachdem sie von 14:20 auf 20:22 verkürzen konnten. Doch als Marie Schölzel mit einem ihrer sechs (!) Blockpunkte einen Hinterfeldangriff von Vilsbiburgs Nikki Taylor entschärfte, war auch hier beim ersten Satzball Schluss – 25:21.

Was dann folgte, war eine große Show des SSC – und insbesondere von McKenzie Adams. Für gewöhnlich bei Aufschlägen eine Wundertüte, packte die Amerikanerin diesmal gleich drei Asse in kurzer Folge aus. „Wenn wir so aufschlagen wie im dritten Satz – und damit meine ich nicht nur Mac – wird es für jeden Gegner brutal schwer gegen uns“, befand Felix Koslowski.