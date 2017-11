SSC Schwerin : Bienvenue Le Cannet

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Frank 1 von 1

Morgen in fünf Wochen, am Mittwoch, dem 13. Dezember, startet der deutsche Frauen-Volleyballmeister SSC Palmberg Schwerin mit einem Heimspiel in den Europapokal. Wie vor zwei Jahren geht der SSC dabei wieder im CEV-Cup, dem zweithöchsten Wettbewerb nach der Champions League, an den Start und steigt im Sechzehntel-Finale ins Rennen ein. Der Gegner dort heißt Rocheville Le Cannet. Der französische Erstligist von der Cote d’Azur war ursprünglich Champions League-Teilnehmer, stieg aber nach den beiden jeweils mit 2:3 verlorenen Spielen gegen Minchanka Minsk aus Weißrussland in den CEV Cup ab.

„Viel wissen wir im Moment noch nicht über das Team“, sagt SSC-Chefcoach Felix Koslowski. „Sie haben gegen Minsk noch nicht alle Top-Leute des Kaders im Einsatz gehabt, zum Beispiel die beiden Kubanerinnen (Dayami Sanchez Savon im Außenangriff, Rosanna Giel Ramos im Mittelblock – d. Red.) und die erst frisch erworbene, sehr gute Zuspielerin der serbischen Nationalmannschaft (Bojana Živkovic – d. Red.), also vom Europameister. Das heißt, sie sind zwar aus der Königsklasse ausgeschieden, konnten da aber noch nicht auf den Kader zugreifen, der ihnen jetzt zur Verfügung steht. Wenn in diesem Team alle fit sind, würde ich uns fast als Außenseiter der Paarung sehen.“

Umso wichtiger wird ein Sieg vor der heimischen „Gelben Wand“ sein, um bestmöglich am 9. Januar ins entscheidende Rückspiel in Cannes starten zu können. Sollte sich der SSC in dieser Runde gegen Rocheville Le Cannet durchsetzen, so wartet im Achtelfinale der Sieger aus dem Duell Khimik Yuzhny (Ukr) gegen ZesarVFM Franches Montagnes (CH) als Gegner.